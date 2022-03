No Exit: giochi, famiglia e violenza raccontati da regista e attori

No Exit è il nuovo film diretto da Damien Power che dal 25 febbraio arriva sulla piattaforma di Disney+ per rimpolpare il catalogo delle uscite cinematografiche. Un thriller pieno di tensione, che vede pochi personaggi dover sopravvivere ad una notte piena di misteri e pericoli, sopratutto dopo la scoperta da parte del personaggio di Darby di una bambina rapita nel furgone di uno dei presenti. Protagonisti costretti a passare una notte in un rifugio a causa di una forte tormenta, che rispecchierà i disagi e le azioni immorali che saranno pronti a compiere, partecipando ad un gioco in cui sarà soltanto uno a vincere. Ovviamente vi invitiamo ad approfondire nella nostra recensione di No Exit.



Dalla fiducia sul set all'empatia con i personaggi

Ad interpretare il ruolo di Darby è l'attrice Havana Rose Liu, che ha dichiarato di essersi innamorata da subito della sua protagonista, pur completamente distante da come è lei: "È stato un ruolo di grande impatto. Darby è molto combattiva, ma anche estremamente vulnerabile ed è una cosa che nel film finisce per trasparire.

È una dualità che mi è piaciuta e che mi ha attratta di questo personaggio.". Un clima in cui la donna mostra questi suoi lati dettati da un ambiente ostile che lo diventerà sempre di più man mano che la pellicola va avanti. "C'era un grande senso di fiducia e questo mi ha permesso di essere meno nervosa" , ha confermato l'interprete, "Il mio personaggio attraversa un percorso che passa quasi da una situazione di morte ad una di nuova vita. È spaventato dal mondo, ma sarà in grado di attraversare un processo interno che si riflette nelle sue azioni. Per me perciò era importante sentirmi protetta in questo senso sul set ed ha aiutato anche poter ridere insieme al cast delle parti più violente del film.".



Una sintonia impostata dal regista e che hanno respirato tutti i componenti del cast, come ammesso da Danny Ramirez, conosciuto dal grande pubblico per aver preso parte alla serie Marvel The Falcon and the Winter Soldier (riscoprite la nostra recensione di The Falcon and the Winter Soldier) e interprete del personaggio di Ash. "Prendere parte a No Exit è stata un'esperienza molto forte, ma mi sono sentito al sicuro sul set", continua Ramirez. "La sfida per affrontare il mio ruolo era: come empatizzare con qualcuno che è così lontano da me? Eravamo pochi in uno spazio molto piccolo, sentivo una certa agitazione, ma alla fine è stato bello buttare giù un personaggio simile.".



Lo strano e il soldato

Per nessuno del cast di No Exit deve essere stato facile prendere parte a una pellicola che diventa improvvisamente così torbida e violenta, neanche per David Rysdahl nel ruolo più creepy dell'intero film. Ma per un attore, come ha dichiarato l'interprete, è importante non giudicare il proprio personaggio: "La cosa più bella del girare No Exit è stata la possibilità di poterlo fare seguendo un filo narrativo cronologico. Dava l'idea di stendersi davanti ai nostri occhi ed era emozionante vederlo prendere forma. Questo metodo generava una sorta di memoria corporea, così che il nostro fisico di volta in volta sapesse bene cosa doveva accadere, come avviene nella vita.".

A completare il cast del film - escludendo l'attrice Dale Dickey, non presente alla presentazione di No Exit - è Dennis Haysbert, interprete dell'ex marine Ed, decisivo nelle sorti dei personaggi dell'opera. "Ho portato sullo schermo molti soldati nel corso degli anni e quello che ho imparato è che nessuno è uguale agli altri." analizza così il suo personaggio Haysbert "Ed cerca la maniera di dimostrare chi è, tentando di superare i suoi disturbi post traumatici. Quello che l'uomo sa è che spesso si deve scendere a patti con le cose, ma non per questo vuole perdere la sua occasione di dimostrarsi un uomo migliore.".



Ma cosa pensa il regista Damien Power del suo cast? "Il film è uguale al romanzo di Taylor Adams da cui è tratto, composto da una grande trama e continue sorprese. C'era già tutto nella storia. Quello che volevo si percepisse è la crescita dei personaggi all'interno di questo loro turbolento viaggio. Volevo che il pubblico rimanesse rapito, lasciando continuamente la sensazione che qualcosa di terribile stesse per accadere.".