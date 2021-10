Da Disney a Apple: intervista a Joe Mateo, regista del toccante corto Blush

Alcune volte la forza straripante di una storia risiede nei piccoli dettagli, nelle minuzie che un occhio poco attento potrebbe anche non notare mai. Sono aspetti ben lontani dai grandi e ampollosi momenti che segnano per sempre la vita di un personaggio o dell'universo intero, eppure riescono ad avere la stessa importanza.



Questa è la loro grandezza e Blush, un corto animato sbarcato su Apple TV+ all'inizio di ottobre, ne è meravigliosamente ricolmo (A quanto pare Apple con l'animazione ci sa fare, come dimostra la nostra recensione di Wolfwalkers): anche nella totale assenza di dialoghi emerge la dolcezza di una storia semplice ed al contempo estremamente personale e profonda, proprio grazie a minuscoli dettagli.



Blush è un corto che con poche immagini riesce a creare praticamente dal nulla un background e una vicenda emozionante, che ripercorre purtroppo un evento tragico in quanto l'autore Joe Mateo (ex animatore veterano in casa Disney) l'ha dedicato alla moglie scomparsa prematuramente. E abbiamo avuto la fortuna e il piacere di poterne parlare proprio con Mateo, in un'intervista che si è rivelata incredibilmente intensa.



Un processo catartico

Everyeye.it: Buongiorno, è un vero piacere fare la sua conoscenza. Prima di tutto la domanda più importante: come sta? Specialmente dopo l'ultimo anno e mezzo.

Joe: Mi sento bene, grazie mille per averlo chiesto. Poter finalmente condividere questa storia con il mondo intero è un'esperienza memorabile, anche solo realizzare Blush mi ha aiutato molto e posso sinceramente dire di sentirmi meglio. Ci sono stati molti momenti catartici durante la creazione del corto, a tratti è sembrato davvero terapeutico.



Everyeye.it: Siamo veramente contenti che si senta meglio. Com'è stata la sua esperienza con Apple?

Joe: Sono stati meravigliosi, di supporto e di incoraggiamento sotto ogni aspetto e la quantità di cura che hanno riversato su questo progetto è stata travolgente. Mi sento molto fortunato perché tutti si sono rivelati disponibili e gentili e soprattutto hanno compreso quanto sia personale la storia che volevamo raccontare. E in fondo riflette il messaggio del film, il circondarsi di persone che ami superando sfide e ostacoli.

Everyeye.it: Con le parole del suo creatore, di Joe Mateo, che cos'è Blush?

Joe: Blush è un'opera particolarmente personale ed è una lettera d'amore, un tributo ad una persona a me molto cara. In sostanza è come se fosse il riassunto della mia vita con quella persona speciale, detto in estrema sintesi.



Everyeye.it: Blush riesce meravigliosamente a condensare una storia in pochissime immagini e la sua esperienza nel campo dello storyboard sarà stata cruciale. Qual è il suo approccio qui?

Joe: La sfida è proprio nel formato, il corto. Formato che io adoro, c'è qualcosa nella sua purezza che per me è irresistibile, ancora di più quando vi è l'assenza di dialoghi come in questo caso. Amo la sfida di una narrazione esclusivamente visiva e ho avuto la fortuna di avere al mio fianco persone talentuose che mi hanno aiutato a crescere, a condensare i momenti salienti di una storia. Ne è fuoriuscita una sorta di grande planimetria, che ci ha guidato durante tutta la produzione e ci ha permesso di restare organizzati lungo il processo.



Sfide di un regista per la prima volta

Everyeye.it: Blush inoltre segna il suo debutto da regista. Com'è andata questa prima volta?

Joe: Ho 24 anni e mezzo di esperienza che mi hanno preparato per un momento del genere, eppure è stato tutto nuovo. Io ho semplicemente colto questa opportunità e credo che il raccontare una storia così personale mi abbia aiutato nella transizione da uomo dietro le quinte a regista: non ho dovuto ricercare motivazioni né tantomeno ho dovuto capire e conoscere il protagonista per sapere cosa stava pensando; lo so cosa pensava, sono io. È stato sicuramente un fattore determinante, perché ero convinto di essere pronto ma le numerose sfide...è proprio un altro mondo. Però adesso riesco ad apprezzare maggiormente ogni componente, il ruolo di ciascun dipartimento, mentre prima mi occupavo solo della mia parte del puzzle.

Everyeye.it: Quali sono state le sue ispirazioni per lo stile e le ambientazioni?

Joe: È stato più che altro un viaggio interiore. Per me è iniziato tutto dall'ambientazione: dopo aver perso Mary Ann non riuscivo a respirare e ho cominciato a pensare dove poter ambientare e riflettere una sensazione simile. Da lì è venuta l'idea per il piccolo pianeta e l'astronauta che ci precipita, con solo una riserva limitata di ossigeno. E in pratica non ho fatto altro che costruire il resto intorno a questa semplice base, l'alieno è Mary Ann che ha colorato il mio mondo e ha permesso alle mie passioni di svilupparsi. Volevo proprio catturare come il suo impatto non fosse solo sul pianeta, bensì sull'astronauta stesso tramite una miriade di piccoli dettagli, dallo stile dei capelli al modo di camminare fino al suo sorriso capace di illuminare una stanza.