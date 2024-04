Intervista a Diodato, candidato ai David 2024: 'Lottiamo per Taranto'

Cantare il proprio posto nel mondo, quello per cui si lotta e che non si vuole mai abbandonare. Questa è stata la sfida personale e universale di Diodato, candidato ai David di Donatello 2024 per la Miglior Canzone Originale con La mia terra del film Palazzina Laf, esordio alla regia di Michele Riondino (qua tutte le nomination ai David di Donatello 2024). Una commistione totale tra musica e cinema, tra arte e realtà, un messaggio sociale che affonda le mani dentro Taranto e l'Ilva, dentro una città che vive di dualismi e contraddizioni, raccontati nel film di Riondino ma anche nella canzone di Diodato, che si intersecano a vicenda, aggrappandosi l'un l'altro con nodi impossibili da sciogliere.



Abbiamo avuto la grande opportunità di intervistare proprio Diodato, che ci ha raccontato il suo rapporto con la musica per il cinema, con Taranto e con Palazzina Laf, arrivato ormai alla sua terza candidatura ai David nella stessa categoria: la prima nel 2020 con Che vita meravigliosa (dal film La dea fortuna di Ferzan Özpetek, con cui ha vinto il David) e la seconda nel 2023 con Se mi vuoi (dal film Diabolik - Ginko all'attacco!). E già che ci siamo prima di cominciare vi lasciamo la nostra recensione di Diabolik - Ginko all'attacco.



Diodato e Michele Riondino

Everyeye.it: Io comincerei proprio dall'inizio: com'è nata l'idea di fare la canzone per il film, se Michele Riondino ti ha chiamato, vi siete sentiti, come è nato tutto?

Diodato: Io e Michele siamo molto amici, sono tanti anni che ci conosciamo. Veniamo dalla stessa città, lottiamo per Taranto da sempre, anche con una manifestazione che si chiama Uno maggio Taranto libero e pensante. Grande concerto ma anche manifestazione che dà la possibilità di lanciare messaggi importanti, da un palco che è diventato poi molto rilevante nel Sud Italia. Perciò quando lui mi ha raccontato che stava facendo il suo primo film da regista io gliel'ho proprio esplicitato chiaramente: vorrei fare almeno la canzone principale. Michele mi ha detto subito di sì e poi mi ha raccontato un po' di cosa avrebbe parlato il film. Devo dire che mi ha sorpreso sin dall'inizio, poi io ho un approccio abbastanza particolare quando scrivo per il cinema, cioè mi piace sapere le cose fino a un certo punto, mi piace muovermi su delle sensazioni. La mia terra era un brano che in qualche modo risuonava dentro di me già da tempo, sono tanti anni che provo a trovare il momento giusto per mettere le mani in questa materia, in questa battaglia interiore che mi porto dentro e che appartiene a me ma appartiene anche a tanti tarantini, a tutti i tarantini in qualche modo, che vengono toccati da una situazione inaccettabile. Questo ti pone poi davanti a una terra bellissima e delle problematiche da affrontare.



Everyeye.it: Infatti nella tua canzone ho ritrovato proprio questa cosa, una dualità che c'è sia nella città e anche nel film, con le strofe un po' più martellanti, un po' più ritmate e il ritornello più etereo, di sguardo verso il futuro.

Diodato: Voleva assolutamente essere questo. Era l'occasione per raccontare quella dualità, quella lotta tra il bello che prova a sopravvivere al brutto, alle problematiche, al dolore anche, che siamo costretti ad affrontare. Quindi era molto complesso, perché è complesso ciò che ognuno di noi prova dentro di sé. Però era ovviamente una grandissima occasione anche perché lo facevo con accanto un fratello, un amico con cui ho fatto un percorso molto lungo in questi ultimi dieci anni. Volevo che Taranto fosse raccontata anche come una sorta di viaggio, perché nel brano parto proprio dalla fondazione di Taranto. È una storia molto bella, è la storia di questi Parteni esiliati che arrivano a Taranto, nel golfo di Satùro, a cui l'Oracolo aveva detto "troverete la vostra terra quando vedrete piovere a ciel sereno". Il capo dei Parteni, colui che guidava questo popolo di esiliati, si addormenta sfinito sulle gambe della moglie Etra, la quale, vedendolo in quello stato, ripensando a tutto ciò che hanno vissuto, comincia a piangere, e bagna il viso del marito, che si risveglia, vede questo cielo limpido, e ripensa alle parole dell'oracolo e dice "è qui che devo sbarcare ed è qui che devo fondare la mia terra". Quindi porta il suo popolo a conquistare quella terra e a fondare Taranto. Etra, il nome della sua compagna, oltretutto significa proprio "Cielo sereno".



È una storia molto bella e che in qualche modo sembra racchiudere un destino, no? Con la volontà però di riconoscere tutto questo e provare a virare verso un futuro alternativo che tutti noi vogliamo e che è auspicabile soprattutto per le future generazioni. Perché noi paghiamo proprio con la nostra pelle delle scelte che sono state fatte negli anni passati, è una situazione molto complessa ma che credo poi porterà a dover rinunciare a quella fabbrica. Anche perché in tutti questi anni non è mai stata poi in qualche modo modernizzata e quindi siamo davvero, credo, a un punto di svolta. Per noi è importante continuare a parlarne, anche quest'anno faremo un omaggio a Taranto perché continuiamo a pensare che sia necessario avere la possibilità di dire la nostra. Non solo su questo argomento, ma su argomenti anche simili perché poi Taranto diventa proprio un luogo in cui si può parlare di determinate cose.



Everyeye.it: Infatti questo cinema di denuncia sociale, di racconto del reale, mi ha ricordato tantissimo sia nel film sia nella tua canzone Elio Petri: volevo chiederti se vi siete anche ispirati a quell'idea di racconto crudo del sociale.

Diodato: Soprattutto Michele, ovviamente come regista, ma devo dire che nella mia musica in qualche modo ci sono sempre stati dei richiami e degli sguardi al sociale. Qui avevo proprio l'occasione di entrare in profondità, non potevo in nessun modo tirarmi indietro da quel punto di vista. È sempre molto complesso quando vai a toccare delle cose così intime ma che appartengono a te e anche a tanti altri. Perché dentro c'era la mia storia e quella di tantissime persone. Ho voluto proprio raccontarla come una sorta di viaggio, anche temporale, e quindi c'è l'antico con il futuro e c'è il presente, il passato prossimo e il futuro prossimo. È veramente un viaggio che mescola tutto questo, ma che dice delle cose poi molto precise e molto chiare.



Canzoni per il cinema

Everyeye.it: Quando ti approcci a una canzone per un film, è diverso il tuo modo di lavorare rispetto a quando scrivi una canzone non per il cinema?

Diodato: È diverso sicuramente perché ti fai ispirare da ciò che ti raccontano, da ciò che hai visto. L'approccio che ho io personalmente è cercare di mettere molto di me in quello che racconto. Sono un grande appassionato di cinema e sono uno di quelli che quando va al cinema diventa i personaggi che vede. Perciò anche quando scrivo cerco di diventare un po' quel personaggio, ma soprattutto di trovare i punti di contatto con me stesso e con la mia storia. In questo caso era facilissimo, avevo proprio un qualcosa di molto forte che mi legava. Però in altri casi, quando per esempio ho scritto per Diabolik - Ginko all'attacco, ho voluto comunque raccontare qualcosa di mio, ma con tutte quelle suggestioni e con i punti in comune che c'erano tra me e un personaggio che è in contatto con delle parti oscure, che si muove nel campo del desiderio e viene guidato da un desiderio fortissimo. Quindi ho cercato quel desiderio fortissimo in me e ho provato a raccontare qualcosa di mio con appunto dei fortissimi riferimenti all'immaginario di Diabolik.



Everyeye.it: È anche interessante riuscire ad adattare un pochino la propria poetica, la propria musica nel tuo caso, a un prodotto che non è principalmente musicale, e che cambia poi di volta in volta.

Diodato: La cosa più bella del fare musica è la libertà: è chiaro che poi man mano viene fuori una cifra stilistica che ti contraddistingue, ed è importante anche per un concetto di carriera. Però io ho sempre pensato di dover essere molto libero anche nelle scelte musicali, anche nell'album precedente che ho fatto ci sono brani con un'elettronica spinta in certi casi, poi ci sono delle cose molto acustiche, alcune molto orchestrali. Sono cresciuto ascoltando tante cose diverse e quindi questo mix mi ha portato anche una libertà espressiva che mi piace provare a difendere. Il cinema ti dà un'ulteriore giustificazione e quindi quando ho affrontato Diabolik l'ho pensato un po' come una colonna sonora alla James Bond. L'idea di una big band, di un'orchestra che suona insieme a un brano molto rock con delle sfumature anche abbastanza scure.

Invece è stato diverso per Che vita meravigliosa da La dea fortuna di Ferzan Ozpetek, che mi ha dato la possibilità di poter dire una cosa che io sentivo e che vedevo ancora una volta raccontata in un film. Ogni volta è un lavoro molto diverso, a volte facile, altre molto più complesso. Questa volta è stato un flusso imponente e importantissimo per me. Sono molto felice per questa candidatura ai David e sono contento per le cinque candidature ricevute da Palazzina Laf perché credo sia un progetto veramente importante. Penso ci sia un approccio, da parte di Michele, uno sguardo e un'attitudine che mi fanno anche ben sperare per le cose che arriveranno in futuro e che possano in qualche modo anche ispirare chi comincia ad avvicinarsi a un esordio cinematografico. E per me era importante perché dentro c'è un po' tutta la mia vita.



Everyeye.it: Visto che mi ha detto che sei appassionato di cinema, per quali registi vorresti scrivere una canzone di una colonna sonora?

Diodato: Mi piacerebbe molto Iñárritu, tra gli stranieri, amo molto il suo cinema. Poi in Italia mi farebbe piacere lavorare con tantissimi, da Garrone a Guadagnino, me ne vengono in mente una ventina. Credo sia un bel momento poi per il cinema italiano, ma già da qualche anno. Percepisco anche un'attitudine a sperimentare, a portare avanti progetti che hanno uno sguardo molto internazionale. Questo credo sia importante, perché il senso dell'arte è sempre abbattere i confini che poi a volte noi stessi ci costruiamo attorno. Penso che il cinema abbia questa forza e sono felicissimo di vedere i film italiani poi viaggiare. Soprattutto quando siamo liberi di esprimerci.