Creare il MCU, intervista al Production Designer di Avengers: Infinity War

Se un'opera letteraria si attribuisce, solitamente, a un solo, unico autore, che partorisce tutto dalla sua fervida fantasia, per creare un film sono necessari svariati mestieri. Dalla regia alla stesura della sceneggiatura, passando ovviamente per il lavoro del cast artistico e tutto ciò che concerne la produzione, i titoli di coda di un lungometraggio sono spesso sterminati.

Uno dei ruoli chiave all'interno di ogni singolo prodotto è certamente il Production Designer, una figura che vive dietro le quinte e regola il bilanciamento visivo delle opere. Tutto ciò che vediamo su schermo, dunque, è stato analizzato e approvato dal P.D., provate dunque a immaginare cosa possa significare avere tale responsabilità all'interno del MCU.

Lo abbiamo chiesto a Charles Wood, che negli ultimi 6-7 anni ha curato il look&feel di Thor: The Dark World, Guardiani della Galassia, Avengers: Age of Ultron, Doctor Strange e Avengers: Infinity War, mentre prossimamente metterà la sua firma anche sul quarto film dedicato ai vendicatori (di cui purtroppo non abbiamo potuto parlare per ovvi ordini dall'alto).

Proprio la "guerra infinita" voluta da Thanos, e la sua uscita in home video in Italia il 29 agosto, ci ha permesso di fare qualche domanda al Production Designer più indaffarato e invidiato del momento.



Un uomo, mille responsabilità

Cosa significa, per lei, essere parte del MCU? Probabilmente l'aspirazione massima per un Production Designer in questo preciso momento storico...

Beh ovviamente è un grandissimo onore e una fortuna immensa, i mondi sterminati e i personaggi caratteristici della Marvel ti danno costantemente la possibilità di spingere i tuoi limiti un po' più in là, progetto dopo progetto. È a dir poco eccitante.

Come sappiamo, i prodotti Marvel richiedono moltissima CGI, bisogna sempre mescolare alla perfezione i set reali con gli effetti digitali, questo quanto condiziona il suo lavoro all'atto pratico?

Penso che ormai l'intera industria cinematografica lavori moltissimo con gli effetti visivi, anche le produzioni più piccole. I reparti lavorano in simbiosi, bisogna lavorare su un concept di partenza perché poi tutto combaci. La CGI è davvero fondamentale, ti permette di avere accesso a delle cose che, nella pratica, non potresti mai fare, è dunque importante creare una sinergia fra i vari compartimenti.

La Disney e la Marvel sono due compagnie enormi, dal grande potere contrattuale. Lasciano molta libertà creativa o tendono a controllare ogni dettaglio? Il loro peso condiziona il lavoro sul set?

Quello che posso dire è che mi sono davvero divertito a lavorare con la Disney e con la Marvel. Hai una sorta di libertà, anche se ovviamente è condizionata, devi stare all'interno di alcuni limiti. Dentro i tuoi confini però puoi davvero andare ovunque, lavorare nell'MCU è stato davvero stimolante per la mia fantasia. Certo ci sono delle regole, è normale, inoltre ci sono sempre i fumetti a monte, non puoi agire come una scheggia impazzita.



A proposito di fumetti, quanto le opere originali stampate su carta condizionano il lavoro sul set cinematografico?

I fumetti sono una risorsa molto importante per noi, un punto di partenza da rispettare e omaggiare costantemente. Non ricalcando fedelmente ogni tavola, ovviamente, sarebbe sciocco e inutile, ma prendendo grande spunto. I disegni sono linfa vitale per la creazione dei mondi, dei costumi dei personaggi e persino degli oggetti di scena, tutti i reparti artistici ne sono dipendenti.

La sua carriera è iniziata negli anni '90, lavorando a film come Mortal Kombat - Distruzione Totale, The Darkening, continuando poi negli anni 2000 con Driven, The Italian Job e Nella mente del serial killer, solo per ricordarne alcuni, approdando poi nel MCU. Com'è cambiato il suo mestiere in tutti questi anni?

L'industria è cambiata molto, i progetti sono diventati più complessi visivamente. Per sopravvivere, diciamo così, ho dovuto forzare costantemente i miei limiti, migliorarmi progetto dopo progetto, ora grazie alla Marvel posso sprigionare tutto il mio potenziale.



Ci salutiamo con una domanda che sta diventando "di rito": se l'ambito produttivo è cambiato, negli ultimi vent'anni, quello distributivo si è trasformato completamente, grazie all'arrivo di servizi online come Netflix, Amazon Prime Video e tanti altri. Pensa che questo nuovo modello d'intrattenimento possa danneggiare il cinema come lo conosciamo oggi?

È un'ottima domanda, sicuramente il pubblico si sta abituando sempre più alle piattaforme streaming, però allo stesso tempo continua a vedere i grandi Blockbuster in sala. I film del MCU del resto lo provano, i due mondi - il cinema e il salotto - possono convivere: magari prima si gode della migliore esperienza possibile nei grandi multisala, poi si rivede il proprio film preferito a casa, tutte le volte che si vuole. È quello che sta succedendo oggi e probabilmente sarà così ancora per molto.