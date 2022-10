Black Panther: Wakanda Forever, il cast ci racconta il sequel Marvel

Black Panther: Wakanda Forever sta finalmente per raggiungere le sale cinematografiche di tutto il mondo. Il più atteso tra i film al cinema a novembre 2022 dovrà portare sulle sue spalle l'eredità di Chadwick Boseman, interprete del primo lungometraggio dedicato al Wakanda. E la perdita e l'elaborazione del lutto saranno temi fondamentali nella pellicola come lo sono stati nella vita reale per tutto il cast e la troupe di Wakanda Forever. A tal proposito siamo stati felici di partecipare ad una roundtable durante la quale Kevin Feige, Nate Moore, Ryan Coogler, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Letitia Wright, Tenoch Huerta e Mitzi Mabel Cadena hanno descritto la loro esperienza sul set di Black Panther 2 nel dettaglio.



Il doloroso addio a Chadwick Boseman

E proprio il regista Ryan Coogler apre le danze ricordando il ritorno sul set: "È stato fantastico e credo che questa sia una delle cose più belle che si possano fare. Una serie di film che ti permette di fare delle mini-reunion. E per me è stato un momento incredibile quello che abbiamo trascorso girando il primo film. Poi sono passati anni ed è stato magnifico rivedere tutti e recuperare il tempo perduto. Ricordiamo che siamo anche usciti dalla pandemia; è stato solo bello vedere alcune di queste persone e dare loro un abbraccio immenso. Tutti abbiamo elaborato quanto accaduto, e se è vero che le persone attraversano questo sentimento di dolore e di perdita, è altrettanto vero che non devono farlo da sole. Solo così siamo in grado di tornare a quel senso di comunità.".

Ed è proprio dall'addio a Chadwick Boseman che ha voluto partire Kevin Feige: "Lo shock si è trasformato in "Cosa facciamo? Cosa dovremmo fare? Dovremmo fare qualcosa?" Credo che relativamente presto sia stato deciso che questo fantastico ensemble di personaggi e questo mondo che era stato creato sullo schermo dovessero continuare, e Ryan ha riversato tutto se stesso in ogni cosa che ha fatto. Ha lavorato per quasi un anno a una versione del film con T'Challa e vi stava riversando la sua esperienza di vita relativa alla realizzazione del primo film. E poi, quando abbiamo perso Chad, tutto ciò è stato ovviamente riversato anche in questo lungometraggio, mantenendo l'idea di una celebrazione del Wakanda e del personaggio di T'Challa in primo piano, oltre al dolore che ovviamente ne consegue.".



Un lutto rielaborato nella pellicola anche secondo le parole del producer Nate Moore: "Credo che, come narratori, dobbiamo essere il più onesti possibile con ciò che i personaggi sperimentano nel film dopo aver vissuto un sacco di T'Challa; le emozioni che chiunque prova dopo una perdita profonda. Ryan aveva una tale mole di talenti, di personaggi e di punti di vista da riuscire ad esprimere ogni singola e diversa sfumatura di questa perdita. E ciò non riguarda solo i wakandiani. Ma anche Namor e la perdita della sua terra. Quindi credo che Ryan sia stato sufficientemente astuto come regista e narratore da intrecciare tutti questi aspetti nel corso del film, ed è per questo, credo, che Black Panther 2 sarà potente per le persone."



L'importanza del cambiamento

Uno dei personaggi che cambia in modo più evidente in Black Panther 2 è la Shuri di Letitia Wright, che ha discusso il passaggio dal primo al secondo film. "Tutto parte dal contatto con Ryan, da una conversazione a cuore aperto. Come facciamo a fare un passo avanti così delicato?

E abbiamo parlato, cercando di capire come i diversi personaggi e il mondo si sarebbero espansi, ma anche come noi saremmo cresciuti. Nel primo film Shuri è un raggio di sole. È così avvolta e protetta nella regalità e nell'amore, orgogliosa del fatto che il suo fratellone abbia fatto questo passo seguendo l'eredità del padre, e vuole solo creare. Adoro Shuri in Black Panther perché per lei non c'erano limiti; era il genio a cui suo fratello si rivolgeva per proteggersi. La sua armatura. Cosa accade quando il tuo cuore è spezzato?" Si chiede la Wright. "E credo che sia stata proprio Ryan a capire come creare un arco completo di questo essere umano, di questa giovane donna che sta attraversando un momento difficile insieme ai suoi familiari. E penso che il modo in cui è stato scritto e la delicatezza con cui l'abbiamo affrontato, come ne abbiamo sempre parlato e come abbiamo sempre comunicato, abbiano permesso di portare qualcosa che sembrasse reale, veritiero. E sono stata in grado di dare il mio cuore e la mia arte, sperando che le persone possano risuonare con essa ed evolversi insieme a noi.".



Il personaggio di Letitia è diventato una delle persone più intelligenti, se non la più intelligente, del MCU fin dalla sua introduzione e ora è affiancata da un altro genio come Riri. La dinamica sul set è stata emozionante secondo le parole di Letitia Wright: "È stato davvero divertente, la performance di Dominique nei panni di Riri è incredibile, lei è così divertente e adoro il fatto che abbiamo l'opportunità di vedere un'altra ragazza di colore diventare un genio e ispirare così tanti. C'è stata una bella connessione. Ci sono molte scene belle tra me e Dominique.".

Lupita Nyong'o ci parla invece di quanto sia stato importante per lei il personaggio di Nakia: "È l'esempio di una persona che è solo un po' più avanti nell'elaborazione del lutto. Non è che abbia capito tutto ma, nel primo film, Ryan l'ha descritta come l'oasi di T'Challa e questo mi ha molto, molto colpito. Così, mentre leggevo la sceneggiatura e pensavo al punto in cui si trovava, mi sono resa conto che ciò che lei rappresentava per T'Challa, ora ha l'opportunità di offrirlo a Shuri.



E aveva molto senso in termini di struttura e architettura della storia; quando si parla di esplorazione del lutto è davvero fondamentale avere qualcuno che abbraccia il cambiamento per i personaggi della storia, ma anche per il pubblico. Cosa che lei fa per amore di T'Challa. Interpretarla è stato molto terapeutico per me, perché ho dovuto guardare oltre la mia frustrazione per aver perso Chadwick e imparare da lei. Sì, imparare da quella saggezza che lei sembra possedere. Per questo ti sono molto grata, Ryan.".

È il turno di Danai Guirira, che ha apprezzato l'ulteriore introspezione dei protagonisti: "Sono così grata del fatto che questi personaggi possano esplorare così tante sfaccettature della loro umanità, e non è molto comune; non è una cosa che vediamo spesso. Mi sentivo abbastanza spiazzata per quello che il mio personaggio stava vivendo e soprattutto per la perdita del nostro fratello Chadwick che si intersecava direttamente con la storia.



Quindi la cosa fondamentale per me, che mi ha ancorata al progetto, è stato l'obiettivo di onorare lui e il modo in cui amava l'eccellenza, vederci brillare e immersi nei nostri progetti, con noi andavamo da lui e gli chiedevamo: "Cosa ne pensi di questo o di quello?". Chad ci incoraggiava sempre a fare grandi cose e aveva un ottimo gusto. Quindi, credo che questo sia stato un aspetto fondamentale per me durante tutta questa fase; una delle cose chiave, è stata lo scostamento che ho sentito in Okoye e in me stessa, e ho dovuto ancorarmi ai compagni intorno a me per attraversare questa situazione.".



La sfida delle riprese per i nuovi arrivati

Tra i nuovi arrivati, il più atteso è senz'altro il Namor di Tenoch Huerta che, prima di essere sovrano di Atlantide, ha dovuto fare i conti con un la consapevolezza di essere l'antagonista della pellicola: "È difficile quando hai un personaggio come questo, perché sei l'antagonista che distruggerà qualcosa di prezioso, non solo per la storia, ma anche per il pubblico.

Molte persone si identificano con il Wakanda. Quindi ora devo interpretare il cattivo che distrugge o cerca di distruggere quell'eredità e, allo stesso tempo, credo che Ryan abbia trovato un modo di giustificare il perché le persone fanno questo tipo di cose. Non significa che questo sia giusto o meno, ma lo contestualizza, è una spiegazione. E questo è bello perché è profondamente umano. Quindi abbiamo questi due personaggi che prendono decisioni diverse, con il dolore e la minaccia. E allo stesso tempo, hanno condiviso la stessa donna, capite? Storicamente, intendo, come rappresentazione della cultura. Ma allo stesso tempo, come individuo, hanno condiviso quella ferita e il modo in cui risolvono il problema riguarda la loro personalità, la storia della loro città. Quindi è bello questo equilibrio nei film di supereroi che hanno questi equilibri e questi strati. È fantastico.". Per Huerta quella di Black Panther 2 rappresenta anche un'occasione ideale per parlare dell'accettazione di se stessi: "In America Latina, in Messico, abbiamo negato le nostre radici indigene, perché culturalmente siamo ormai lontani da esse. Credo sia importante abbracciare e onorare queste radici africane e indigene.



Spero che questo film abbia aiutato le persone ad abbracciare chi sono, a guardarsi allo specchio e accettarci. Ci hanno insegnato a vergognarci di ciò che siamo, ma è ora di darci un taglio e dire: "Sì, questo sono io e non ho mai avuto nulla di sbagliato in me". Sai, l'errore è negli occhi di chi ci guarda. Quindi sì, essere parte di questo film, con Ryan e tutto il cast è entusiasmante ed è la cornice ideale per parlare di tutto questo.".

Il regista ha messo duramente alla prova i nuovi arrivati; oltre all'esercizio fisico, alla recitazione, ai costumi, ha anche fatto in modo che tutti si immergessero sott'acqua e imparassero quattro lingue. Tra loro troviamo Mitzi Mabel Cadena, interprete di Namora: "Mi sono divertita. Abbiamo affrontato parecchie sfide per dare vita a questo mondo, perché ci siamo allentati molto a livello fisico e mentale. E ho avuto bisogno di imparare l'inglese e il Maya. Per la prima volta in un film come questo abbiamo una lingua indigena e sono orgogliosa di questa sfida.



È stato difficile imparare il Maya; è una lingua pazzesca. Quindi sì, abbiamo affrontato molte sfide, ma sono molto felice perché due giorni fa, quando ho visto il film per la prima volta, da donna messicana e latino-americana ho pensato: "Oh mio Dio, è fantastico". Questo film ha un sacco di diversità. Amo i colori, il linguaggio dell'amore, e sono molto orgogliosa di far parte di una cosa del genere, perché non è solo un film di supereroi, e penso che tutti percepiscano l'eredità del primo Black Panther."



Potere alle donne?

Ryan Coogler ha anche convinto Rihanna a tornare sulla scena musicale per Black Panther 2: "Rihanna ci ha donato un'intera carriera, la sua musica, e ora si sta dando al make-up e all'abbigliamento. E credo che il mondo capirebbe se appendesse il suo microfono al chiodo, ma la verità è che stavamo cercando un grande artista che potesse raccontare la storia del film e abbracciare i suoi temi. Ha senso che sia una donna, ha senso che sia qualcuno che parli non necessariamente delle parole, ma del sentimento di maternità, perché è un tema importante in questa pellicola. E credo che sia per lei che per noi quello fosse il momento giusto. Io e lei abbiamo scritto le parole, la musica è stata registrata solo tre volte. Ha detto "L'ho fatto per Chad". E lui continua a regalarci qualcosa.".

In Black Panther 2 le donne hanno un ruolo predominante rispetto agli uomini, ma Nate Moore non ne fa una questione di genere: "Perché questi personaggi femminili sono quelli più colpiti dalla scomparsa di T'Challa. Penso che non si tratti di spingere le donne in avanti o di trattenere gli uomini. Si tratta di raccontare una storia organica. Abbiamo un cast straordinario che dà vita a questi personaggi e ti fa venire voglia di vedere cosa succede a Shuri, a Okoye; cosa succede a Lupita o a Remonda. Non metterli in evidenza sarebbe stato un disservizio per la storia.



Dello stesso avviso anche il regista: "Abbiamo esplorato tutte le conseguenze della scomparsa di T'Challa, che, come una bomba, ha colpito coloro che gli stavano più vicino, e non si trattava direttamente di fare differenze di genere.".