Avengers: Infinity War, le immagini e i commenti dall'anteprima milanese

Il gran giorno è arrivato: da mercoledì 25 aprile Avengers: Infinity War è finalmente al cinema, e migliaia di fan si sono già fiondati alle numerose anteprime di mezzanotte per poter assistere il prima possibile allo scontro tra i Vendicatori e Thanos. E poche ore prima di queste prime attesissime proiezioni si è svolta al Teatro Principe di Milano la premiere nazionale del film, con diversi volti noti dello spettacolo presenti in sala. Cantanti, giornalisti, youtuber: c'erano i The Jackal, Max Pezzali, la Gialappa's Band, Benedetta Parodi, Lorenzo Baglioni, Moreno e tanti altri.



Il superpotere ideale di Fru: "Essere invisibile. Per sempre!"

"Io mi aspetto di piangere per tutta la durata del film", ha commentato Gianluca Fru dei The Jackal. "Devono picchiarsi così forte che finiamo a piangere anche noi per tutto il tempo". Se potesse scegliere di avere un superpotere? "Essere invisibile. Per sempre". Il rapper Moreno - che per la Disney ha composto la canzone "Supereroi di San Fransokyo" per Big Hero 6 - sfoggiava un berretto di Capitan America, ma ha specificato che tra i suoi supereroi del cuore c'è anche Spiderman. "È tra i miei preferiti perché è uno di quelli che seguivo anche in versione fumetto e cartone animato quando ero ragazzino", ha raccontato. "Averlo visto al cinema mi ha gasato tantissimo!".

"Avengers è sì un prodotto per nerd, ma in realtà è aperto a tutti, ed è bello che faccia confrontare i ragazzini con l'idea del supereroe, di questo qualcuno che può difenderti dal male". E il franchise dei film Marvel ormai si estende così oltre la nicchia di fan dei fumetti che gli Avengers stanno per approdare anche a Disneyland Paris. Dal 10 giugno al 30 settembre infatti con l'Estate dei Supereroi Marvel sarà possibile incontrare i character di Iron Man, Capitan America, Spider-man, Star-Lord e Vedova Nera all'interno del parco.



Lorenzo Baglioni: "Il congiuntivo? Serve anche ai supereroi"

Tra gli ospiti presenti c'era anche Lorenzo Baglioni, youtuber che è riuscito a portare le sue "canzoni didattiche" anche sul palco di Sanremo, dove quest'anno ha gareggiato tra le Nuove Proposte con il brano "Il congiuntivo". "Chissà se gli Avengers avranno il superpotere della grammatica?", ha scherzato. "Perché con il congiuntivo è un po' come se avessi un'arma in più", ha spiegato. "Ti permette di comunicare con qualche sfumatura di linguaggio in più e magari ti serve contro il cattivo di turno!". Baglioni al momento è impegnato in una tournée del suo spettacolo "Bella, prof!": una vera e propria divulgazione pop , un "far vedere la didattica e la scuola sotto un punto di vista differente" che per lui è "un po' una missione degna di un supereroe". Il superpotere dei suoi sogni? "Io vorrei avere la capacità di mettere in pausa il tempo e di poter fare quello che non riesco a fare normalmente perché lavoro troppo." Una cosa è certa: dopo aver visto Avengers: Infinity War, in tanti vorranno poter mettere in pausa il tempo per tornare al cinema a vederlo.