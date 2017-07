Zygote è il nuovo corto di Neill Blomkamp per gli Oats Studios

Il regista sudafricano(District 9, Elysium) ha diffuso il nuovo corto del progetto Volume I, brevi racconti che il cineasta ha deciso di realizzare con la sua casa di produzione, Oats Studios , e di diffondere periodicamente. In questo terzo corto, intitolato Zygote, vediamo protagonisti Dakota Fanning e Josè Pablo Cantillo.

Zygote racconta la storia di due sopravvissuti bloccati in una miniera nel bel mezzo dell'Artico. I due cercheranno di rimanere in vita ma dovranno difendersi da una minaccia terrificante.

L'ultimo film diretto da Neill Blomkamp risale al 2015, quando portò sul grande schermo Humandroid, con Dev Patel e Hugh Jackman.

Dakota Fanning è reduce dalla sua partecipazione ad American Pastoral, esordio alla regia di Ewan McGregor, al fianco dello stesso McGregor e di Jennifer Connelly. Josè Pablo Cantillo ha già collaborato con Blomkamp in Humandroid ed Elysium mentre nel 2015 ha recitato nel film Man Down, diretto da Dito Montiel.