Zootropolis vince gli Annie Awards

Si è svolta questa notte al Royce Hall dell'Università della California a Los Angeles la 44° edizione degli, tra i principali riconoscimenti cinematografici nel campo dell'animazione. La Disney ha fatto incetta di premi, confermando gli ottimi riscontri di questi mesi su, vincitore di ben cinque statuette.

La pellicola diretta da Byron Howard e Rich Moore, capace di toccare il miliardo di dollari d'incasso al box-office globale, si è aggiudicata i premi al miglior character design, alla regia, allo storyboard, al doppiaggio (ex aequo con Oceania) e alla sceneggiatura.

Discreto risultato anche per Kubo e la spada magica, vincitore di tre premi su undici nomination, ovvero animazione dei personaggi, production design e montaggio. A La Tartaruga Rossa va invece il premio al miglior film indipendente.

La Disney si aggiudica complessivamente undici riconoscimenti su trentuno nomination mentre nella categoria dedicata al miglior corto animato riscontriamo la vittoria di Pear Cider per il miglior corto, Pearl per la miglior regia, musica e production design e Piper per il miglior tema in un corto.

Due premi anche per Bob's Burger e tre riconoscimenti per Trollhunters (character design, animazione dei personaggi e storyboard). Adventure Time è stata premiata come miglior serie per bambini.