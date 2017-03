Zombieland 2: la sceneggiatura è pronta!

Non solo la sceneggiatura è pronta, ma anche il cast dipare essere riconfermato lo stesso del primo film. Ecco gli aggiornamenti direttamente dagli sceneggiatori

Dopo mille rinvii, speranze (per ora) mal riposte, voci di corridoio e chi più ne ha più ne metta, pare proprio che si sia arrivati (quasi), al via per il sequel di Zombieland (2009). Sono proprio gli sceneggiatori Reese e Wernick a rivelare che:

"E' in lavorazione. Il cast ha letto la sceneggiatura e tutti sono entusiasti. Ruben Fleischer sarà di nuovo in cabina di regia. Dobbiamo solamente chiudere gli accordi con il cast e fissare il budget. Tutti gli attori del cast originale oggi sono superstar. Il primo Zombieland lo abbiamo fatto con 20 milioni di dollari. Vorremmo riproporre lo stesso budget anche per il sequel, così lo studio potrà pagare adeguatamente gli interpreti."

Poiché l'unica cosa che manca è il via della Sony, i due proseguono dichiarando che:

"Vediamo spesso Tom Rothman (Presidente Sony), e lo perseguitiamo. Lui sfinito ci implora ogni volta:"Basta parlare di Zombieland". Gli stiamo addosso come abbiamo fatto con la Fox per Deadpool. Non ci arrenderemo vogliamo vedere Zombieland 2."

Il cast del film originale, che dovrebbe girare anche il sequel, era composto da Jesse Eisenberg, dal premio Oscar Emma Stone (La la Land), Woody Harrelson e Abigail Breslin.