Zoe Saldana reciterà nel ruolo principale del thriller d'azione Hummingbird

Secondo(Avatar, Guardiani della Galassia e Star Trek) reciterà nel ruolo di protagonista nel thriller d'azione. A dirigere la pellicola troveremo la squadra di registi svedesi formata da, che hanno diretto i filmati del videogioco della

Zoe Saldana interpreterà un’assassina coinvolta in un’operazione governativa segreta, e costretta a confrontarsi con la sua vera identità mentre si metterà sulle tracce del suo nuovo obiettivo. John McClain ha scritto la sceneggiatura, finita in Black List (l’elenco annuale delle sceneggiature più apprezzate dagli addetti ai lavori, che però non sono ancora state prodotte).

Mark Gao e Gregory Ouanhon di Fundamental Films produrranno Hummingbird insieme a Todd Garner di Broken Road Productions, Gary Glushon di Fundamental, Jeremy Stein e Zoe Saldana, quest'ultima attraverso la sua società di produzione Cinestar Pictures, che ha co-fondato assieme alle sue sorelle Cisely e Mariel.