Zoe: Christina Aguilera, Theo James e Rashida Jones entrano nel cast

Si arricchisce di volti nuovi il cast del nuovo film diretto da, sci-fi romantico intitolato. Sono stati ufficializzati gli ingaggi di, che vanno ad aggiungersi ad un parterre di attori già nutrito. Scritto da Rich Greenberg, il film verrà girato da settimana prossima a Montreal.

La trama di Zoe racconta la vicenda di due colleghi di un laboratorio di ricerca nel quale si studia una tecnologia in grado di rendere perfette tutte le dinamiche e le relazioni sentimentali.

Durante la ricerca le scoperte arriveranno dove nemmeno loro avrebbero mai immaginato.

Diretto da Drake Doremus (Like Crazy, Equals), Zoe comprende nel cast Ewan McGregor, Léa Seydoux, Christina Aguilera, Theo James, Rashida Jones, Miranda Otto e la star di Criminal Minds Matthew Gray Gubler.

Per la cantante Christina Aguilera si tratta del secondo vero ruolo cinematografico dopo Burlesque del 2010 e alcuni cameo. Theo James ha recentemente recitato in Underworld: Blood Wars ma è principalmente conosciuto per il suo ruolo in Divergent mentre Rashida Jones è impegnata nelle riprese della serie tv Angie Tribeca, ideata da Steve Carell.