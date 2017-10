Zack Snyder in una foto dal backstage di Justice League

non sarà coinvolto nella promozione con la stampa di Justice League ma ciò non vuol dire che non supporterà il prossimo film della DC. Snyder ha infatti condiviso una foto dal dietro le quinte del set che lo mostra al lavoro con la macchina da presa, sostenendo la campagna per la consapevolezza del cancro al seno.

Questa foto è solo l'ultima di una serie di scatti che Zack Snyder ha pubblicato dal set del film che ha dovuto abbandonare per problemi personali, lasciando che a terminare il lavoro fosse Joss Whedon.

In Justice League, dopo la morte di Superman, Batman inizia a cercare altri supereroi per poter formare un team che difenda la Terra da ogni minaccia. Affiancato da Diana Prince/Wonder Woman, trova Victor Stone/Cyborg, Barry Allen/Flash e Arthur Curry/Aquaman, e lotterà contro Steppenwolf, nipote di Darkseid.

Previsto nelle sale dal prossimo 16 novembre, Justice League comprende nel cast Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Ciaran Hinds, Amy Adams, Jeremy Irons, Jesse Eisenberg, Amber Heard, J.K. Simmons, Billy Crudup, Willem Dafoe, Joe Morton, Diane Lane e Karen Bryson.