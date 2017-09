ha dovuto abbandonare la regia di Justice League negli scorsi mesi ma non si è mai completamente allontanato dal film. In queste ore Snyder ha condiviso sul suo profilo di Vero uno storyboard di, aumentando la curiosità dei fan, che dovranno attendere il 23 novembre per vedere il film nelle sale.

La bozza mostra una delle scene presenti nel trailer svelato al Comic-Con, quando degli uomini antichi seppelliscono una delle Scatole Madri.

Chris Terrio e Joss Whedon hanno scritto il film su una storia di Terrio e Snyder. Il cast di Justice League comprende Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Amber Heard e Jeremy Irons. Le riprese si sono svolte tra Londra e l'Islanda.