Zachary Quinto rivela quello che sa di Star Trek 4!

Il destino del reboot della saga di Star Trek è ancora un mistero, e lo è sin dall'annuncio che ci sarebbe stato un altro capitolo dopo

In generale "niente nuove, buone nuove" è un buon auspicio, ma quando si tratta di uscite cinematografiche non si sa quanto possa andar bene il detto. Zachary Quinto, parlando con Entertainment Tonight, ha detto quanto segue:

"Se avessi notizie ve le darei. Credo che le news sul quarto capitolo siano vere, ma è sempre così. E' tipo "SI, lo faremo! Ma poi bisogna sempre aspettare del tempo, scrivere lo script prima di tutto, e so che è quello a cui stanno lavorando adesso. Credo che siamo tutti entusiasti di tornare e lo faremo quando il telefono squillerà e dall'altro capo ci sarà J.J.!"

Il quarto film di Star Trek è stato annunciato nel 2016, ma fu prima dell'amara sorpresa del box office di Star Trek Beyond che ha aperto con 52,2 milioni di dollari, 10 in meno rispetto a Into Darkness, e ha chiuso con un totale di 158,8 negli USA, 100 milioni in meno d'incasso rispetto al film del 2009.

In Star Trek 4 dovremmo rivedere Chris Hemsworth nei panni del padre del Capitano Kirk.

Chissà...