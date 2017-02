Your Name: nuove repliche al cinema per l'anime di Makoto Shinkai!

hanno annunciato, tramite un comunicato stampa sui loro profili Facebook, che l’ultimo anime di, tornerà per la terza volta al cinema il 9 e 10 febbraio dopo una prima e una seconda distribuzione limitata nelle sale italiane.

Uscito originariamente per soli tre giorni, dal 23 al 25 gennaio, e successivamente il 31 e l’1 febbraio, l’anime Your Name ha continuato a registrare una straordinaria risposta di pubblico con oltre 60 mila spettatori, spingendo Nexo Digital a programmare ulteriori repliche il 9 e 10 febbraio. Potrebbe essere un segnale dell’interesse crescente da parte del pubblico italiano per gli anime giapponesi, che il mercato italiano ha spesso bistrattato con programmazioni lacunose, se non addirittura ignorando le uscite più interessanti.

Per la regia e la sceneggiatura di Makoto Shinkai, Your Name narra la singolare storia di Mitsuha e Taki, due giovani ragazzi giapponesi. Mitsuha è una studentessa che vive in una piccola città rurale e desidera trasferirsi a Tokyo, dove spera di riuscire a realizzare ogni suo sogno. Taki è invece uno studente liceale che vive proprio a Tokyo e ha un lavoro part-time in un ristorante italiano, ma vorrebbe sfondare nel campo dell’arte o dell’architettura. Una notte, Mitsuha sogna di essere un giovane uomo, si ritrova in una stanza mai vista prima, conosce nuovi amici e scopre poi di trovarsi proprio a Tokyo. Nello stesso momento Taki sogna di essere una ragazzina che vive in una piccola città di montagna che non ha mai visitato. Nei loro sogni vivono infatti le vite l’uno dell’altra, ma quale sarà il segreto che si cela dietro questi strani sogni incrociati, e cosa significano per loro?

Distribuito da Nexo Digital in collaborazione con Dynit e col sostegno dei media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID, Your Name è la punta di diamante della più recente produzione anime nipponica, prodotto dalla CoMix Wave Inc. e con Yoshihiro Furusawa produttore esecutivo.