xXx: Ritorno di Xander Cage - Ice Cube ritorna in questo nuovo spot TV

Non saranno soloe i suoi muscoli a tornare in questo terzo capitolo della serie di xXx. In questo nuovo spot TV inglese fa la sua comparsa (con un’entrata in scena degna di lui) anche, protagonista del secondo capitolo della saga.

Il rapper e attore (lo avete sicuramente visto nel ruolo del capo di Channing Tatum e Jonah Hill in 21 e 22 Jump Street) aveva preso il ruolo di protagonista in xXx 2: The Next Level, nel 2005, quando Vin Diesel non era disponibile, interpretando un altro agente segreto dello stesso programma speciale.

Ora, per la prima volta Xander Cage e Darius Stone (questo il nome del personaggio di Ice Cube) si troveranno assieme (o contro?) nel medesimo film. Il cast era già ricco di grandi nomi (Samuel L. Jackson, Ruby Rose e Donnie Yen) e ora Ice Cube si aggiunge a loro per creare il mix perfetto di glorioso trash consapevole di sé stesso che tutti amiamo.

Diretto da D.J. Caruso, xXx: Il ritorno di Xander Cage sarà nelle sale del nostro italico stivale la prossima settimana.