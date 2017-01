xXx: Return of Xander Cage, il film cita The Avengers

è un film evidentemente spaccone, che non si tira indietro quando c’è da fare l’occhiolino al resto del cinema blockbuster di questi anni, fracassone quanto vuoi, ma mai al livello di Vin Diesel.

E come si poteva non sfruttare la presenza di Samuel L. Jackson nel cast per fare collegare il suo personaggio, Mr. Gibbons, con Nick Fury, che l’attore interpreta da anni nei film Marvel. Ad un certo punto di xXx: Return of Xander Cage vediamo Gibbons tentare di reclutare nel team di assassini e spie super cool nientemeno che il calciatore Neymar Jr.; con un fermo immagine il film ci fornisce alcune informazioni scritte a schermo, tra le quali il fatto che Neymar ha acconsentito all’incontro solo perché credeva che si trattasse di entrare a far parte degli Avengers.

Se anche i due film potrebbero esistere nello stesso universo (con due Samuel L. Jackson contemporaneamente però) è tuttavia improbabile un’unione The Avenger – Xander Cage (forse quando ci saremo stancati dei film Marvel e sarà necessario dar loro una rinfrescata). Ma d’altronde chi ha bisogno di Tony Stark quando c’è Vin Diesel?