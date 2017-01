xXx - Il ritorno di Xander Cage, Vin Diesel scia nella giungla in questa nuova c

Se qui in Italia stiamo avendo un inverno piuttosto privo di neve e gli amanti dello sci non l’hanno presa molto bene,è qui per dimostrare che non c’è bisogno di basse temperature per sciate adrenaliniche, in questa clip di

Nel breve (ma intenso, e tamarrissimo) video, Xander, l’agente segreto più Vin Diesel del pianeta, è intento in un’evidentemente illegale attività: gettarsi dalla cima di una torre per comunicazioni in mezzo alla giungla e sfrecciare tra il folto fogliame usando un paio di sci da neve, con tanto di bastoncini recuperati durante il percorso. Se dunque siete rimasti delusi dai salti della fede di Michael Fassbender in Assassin’s Creed, questa è l’occasione per rifarvi il palato.

xXx - Il ritorno di Xander Cage Cage è il terzo film della serie, e il secondo con Vin Diesel come protagonista (il primo sequel aveva il rapper Ice Cube nel ruolo primario). In questo capitolo, Cage è costretto ad uscire dall’esilio che si era imposto e fronteggiare il letale Xiang (Donnie Yen, il cieco di Rogue One: A Star Wars Story) per impedire che ottenga il Vaso di Pandora, un’arma inarrestabile che minaccia le sorti dell’intero pianeta.

Nel cast, oltre a Vincenzo e la sua pelata, troviamo anche Samuel L. Jackson, Nina Dobrev (The Vampire Diaries) e Ruby Rose (Orange is the New Black). Il film uscirà tra due settimane nelle nostre italianissime sale.