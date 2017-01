XX: il primo spaventoso trailer dell'antologia horror declinata al femminile!

Dopo una lunga gestazione, l'antologia horror tutta al femminile intitolataè finalmente prossima all’arrivo nelle sale cinematografiche, e possiamo quindi vedere il primo spaventoso trailer che ci permette di dare uno sguardo alle quattro storie horror dirette esclusivamente da registe donne. Il video subito dopo il salto!

XX ha subito un paio di modifiche allo sviluppo dall’inizio della sua produzione, annunciata nel 2013. Ma il film alla fine ha trovato le sue quattro talentuose registe e non solo è stato completato, ma esordirà al Sundance Film Festival 2017 (che durerà dal 19 al 29 gennaio) e sarà poi rilasciato nei cinema il 17 febbraio tramite la compagnia Magnet Releasing.

XX è un’inedita antologia horror tutta al femminile con quattro storie oscure scritte e dirette unicamente da donne: Annie Clark (la cantante / compositrice St. Vincent) che debutterà alla regia con The Birthday Party; Karyn Kusama (The Invitation, Jennifer’s Body) alla direzione del corto Her Only Living Son; Roxanne Benjamin (Southbound) che ci proporrà Don’t Fall; e Jovanka Vuckovic (The Bird Captured) che oserà mostrarci cosa nasconde The Box. Sofia Carrillo (La Casa Triste) racchiuderà assieme queste quattro storie di suspense e di terrore che vantano un cast che comprende tra i tanti volti quelli di Natalie Brown, Melanie Lynskey, Breeda Wool e Christina Kirk.

Il film è nato da un’idea di Vuckovic e Todd Brown di XYZ Films. Vuckovic ha così spiegato il motivo che l’ha spinto in questa avventura cinematografica: "Abbiamo creato XX perché non c'erano antologie horror di sole donne. Avevo pensato al crowdfunding, quando Todd Brown mi ha chiamato e mi ha chiesto se volevo produrre un'antologia horror di sole donne con lui. Il suo titolo era migliore del mio e ha portato i finanziamenti, così abbiamo concordato rapidamente sul formato e ha iniziato a fare un elenco delle registe che volevamo approcciare. In conclusione, XX è una risposta diretta alla mancanza di opportunità per le donne nel cinema - nel genere horror in particolare."

XX esordirà nei cinema statunitensi il 17 febbraio 2017.