X-Men: Supernova è effettivamente un film sulla Fenice?

Qualche giorno fa, vi abbiamo rivelato che c'è un misterioso progetto dedicato ai mutanti di casa Marvel,, le cui riprese dovrebbero partire quest'anno. Di cosa si tratta? Forse, adesso, abbiamo una risposta.

Inizialmente si ipotizzava fosse un working title per X-Men: The New Mutants, il film sui Nuovi Mutanti diretto da Josh Boone le cui riprese, anche per questo titolo, partiranno quest'anno. Invece, Production Weekly afferma che i due sono progetti separati e che il working title di X-Men: Supernova sarà... Dark Phoenix!

Questo vuol dire che sarà effettivamente il nuovo capitolo della saga sugli X-Men scritta da Simon Kinberg e ambientata - presumibilmente - negli anni novanta, con Jean Grey posseduta dalla Fenice. La storyline era già stata adattata in X-Men: Conflitto finale, anche se prendeva spunto poco e niente dal fumetto originale; Kinberg, uno degli sceneggiatori di quel film, aveva affermato che voleva una seconda chance per rinarrare in maniera più fedele quella storia grazie alla nuova saga prequel. E, a quanto pare, ci riuscirà nel prossimo X-Men: Supernova. Vi terremo aggiornati.