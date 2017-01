X-Men: Supernova, di cosa si tratta?

Come è chiaro da tempo, la Twentieth Century Fox sta cercando di sfruttare il più possibile glial cinema, un po' perché sono un franchise ben consolidato che incassa sempre bene, e un po' per non ridare i diritti alla

Per questo mette in cantiere e sviluppa numerosi titoli basati sui loro fumetti. In uscita, ad esempio, c'è Logan ma sono in fase di preparazione anche Deadpool ed X-Men: I Nuovi Mutanti, spin-off della saga con protagonisti Magik & Co.

Ma, in maniera piuttosto interessante, Production Weekly ha messo tra i progetti in cantiere anche X-Men: Supernova. Che cos'è questo titolo mai sentito nominare fino ad oggi? Forse un altro spin-off della saga? Oppure il nuovo film dedicato agli X-Men scritto da Simon Kinberg e ambientato negli anni novanta? E se cosi fosse, perché 'Supernova'?

Vi terremo aggiornati.