X-Men: Simon Kinberg e Hutch Parker parlano del futuro di X-23

Con l'arrivo nelle sale cinematografiche italiane di, è chiaro che i fan sono in attesa di capire quale sarà il futuro dei mutanti di casa Marvel al cinema. Ma anche di scoprire i nuovi 'ingressi'.

E' chiaro che l'ultimo film di Hugh Jackman nei panni di Wolverine non sarà solo un 'addio' ma anche un 'benvenuto' a Laura Kinney a.k.a. X-23, uno dei personaggi più amati tra gli X-Men nei fumetti, ed interpretata nel film dalla giovane Dafne Keen.

James Mangold, regista della pellicola, ha già espresso il desiderio di vedere di nuovo X-23 al cinema, ma adesso tocca ai produttori del franchise dire la propria. A sorpresa, Simon Kinberg ed Hutch Parker sembrano interessati ad esplorare il personaggio in futuro e, ancora più sorprendente, sembra che siano interessati ad avere nuovamente la giovane Dafne Keen nel ruolo.

"Ne abbiamo parlato e, ovviamente, la possibilità c'è" spiega Parker "Lei è un'attrice straordinaria, ha fatto un lavoro eccellente, e bisogna ringraziare James Mangold per questo. E' una grossa opportunità, non ne abbiamo parlato in maniera aperta, ma mi piacerebbe vedere di più sul personaggio".

"Anche io credo che sia una possibilità realistica" ha aggiunto Kinberg "Bisogna sempre trovare una storia che sia avvincente, sorprendente, audace. E' un gran bel personaggio e Dafne ha fatto un lavoro ottimo nell'introdurla in questo mondo. Quindi c'è la possibilità di rivederla in futuro... almeno lo spero".

La giovane Dafne Keen ha dodici anni e, realisticamente parlando, potremmo vederla crescere nel ruolo, qualora la Fox decidesse di non procedere con un recasting.