X-Men: Simon Kinberg afferma che potremmo vedere Mr. Sinister in futuro

Non è chiaro come proseguirà la saga cinematografica deglidopo. Sono molti i progetti in cantiere attualmente, ma si sa ancora poco e niente a riguardo.

Parlando di possibili personaggi che potrebbero apparire in futuro, dopo Alpha Flight ed Exiles, il produttore Simon Kinberg ha nominato Sinistro (o Mr. Sinister, in originale) come una possibilità concreta: "La risposta breve? Si. Ci piacerebbe vedere Mr. Sinister. E' uno dei grandi villain degli X-Men che ancora non abbiamo utilizzato, e abbiamo sicuramente dei piani per introdurlo nel futuro".

Ora non resta da capire dove. Sicuramente è possibile che possa apparire nello stand-alone su Gambit ma anche in un futuro film dedicato ai mutanti... chissà...