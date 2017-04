X-Men: quanto pagò la Fox per i diritti dei personaggi?

Il rapporto dei fan con i film dedicati agliè di amore e di odio. Alcuni li trovano ben fatti, altri pensano che snaturino i personaggi originali, altri ancora vorrebbero un reboot targato Marvel Studios.

Ma è innegabile che il franchise, tra alti e bassi, sia di grande successo e che la Fox difficilmente mollerà il "pacchetto di personaggi". Ma questo grosso successo quanto costò alla Fox? Quanto pagò la major per ottenere i personaggi degli X-Men in licenza dalla Marvel?

The Motley Fool svela che, da un documento legale datato 1993, la Fox acquisì i diritti cinematografici e animati degli X-Men per soli... 2.6 milioni di dollari! Praticamente un prezzo più che basso, che si è rivelata una fortuna per la Twentieth Century Fox in tutti questi anni. La Marvel, da contratto, ottiene solo il 2% dall'incasso (ad esempio intascò solo 6 milioni dagli incassi del primo film del 2000). Per Deadpool, che ha incassato la stratosferica cifra di 783 milioni, la Marvel ha visto soltanto 15 milioni. Praticamente poco e niente.