X-Men, Patrick Stewart ci ripensa: "ho chiuso anche io con Xavier"

I fan della saga cinematografica deglidevono essere pronti a dire 'addio' ad un altro storico attore:. Stewart ha, infatti, dichiarato cheè il suo ultimo film nei panni di Charles Xavier.

Un cambio di pensiero improvviso. Solo ieri vi riportavamo la notizia del suo voler continuare a vestire i panni del Professor X in futuro, ma nel corso dello screening di Logan - The Wolverine al SiriusXM Town Hall, Stewart ha annunciato che dirà anche lui 'addio' al suo personaggio.

"Una settimana fa, a Berlino, io, Hugh Jackman e James Mangold eravamo seduti vicino, ed io mi sono commosso. Ero più commosso di quando l'ho visto la prima volta. Forse è stato vederlo in loro compagnia ma, ad un certo punto, verso la fine, Hugh mi ha preso la mano e ho visto una lacrima scendere dal suo viso. Ho realizzato che anche io avevo fatto la medesima cosa. La pellicola è finita e dovevamo salire sul palco, ma non prima della fine dei titoli di coda, quindi abbiamo avuto un po' di tempo per noi nelle poltrone ed ho capito che non ci sarà un modo migliore, perfetto, cosi emotivo, cosi bellissimo di dire addio a Charles Xavier. Cosi ho detto a Hugh, la stessa notte, 'ho chiuso anche io. E' finita'".