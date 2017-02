X-Men: nel futuro potremmo vedere Exiles e Alpha Flight

E' chiaro che la Twentieth Century Fox voglia continuare a sfruttare i mutanti dellaper molti anni, anche se, in arrivo il 1° marzo, porterà la fine alla saga di Wolverine.

Infondo la Fox sta sviluppando Deadpool 2 ed i Nuovi Mutanti, possibilmente un nuovo capitolo sugli X-Men (un vero e proprio sequel di X-Men: Apocalisse), lo stand-alone su Gambit ed una pellicola sulla X-Force. Ma nel futuro? Forse vedremo altri personaggi.

In una nuova intervista, Simon Kinberg, produttore del franchise, ha svelato: "Più o meno sappiamo dove tutti questi personaggi procederanno da Deadpool ai Nuovi Mutanti passando per la saga principale sugli X-Men e, potenzialmente, X-23. Poi ci saranno anche altri personaggi, come Alpha Flight o Exiles... ci sono tanti personaggi da adattare. Siamo in quella fase in cui abbiamo completato la storia di Wolverine e speriamo di continuarla con i Nuovi Mutanti, Gambit e Deadpool".