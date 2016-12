X-Men: Michael Fassbender non sa se tornerà nel ruolo di Magneto

Il protagonista die del prossimoè conosciuto dai fan di tutto il mondo anche per aver dato il volto al giovane Magneto nella trilogia prequel dedicata agli

La Twentieth Century Fox, come sappiamo, ha intenzione di continuare a 'spremere' il franchise per ancora molti anni, anche perché è l'unica saga Marvel di cui detiene i diritti di sfruttamento cinematografico e che ha successo (i Fantastici Quattro, almeno per ora, sembrano 'morti').

Un nuovo film sugli X-Men 'del passato', ambientato negli anni novanta, è stato annunciato dal produttore e sceneggiatore Simon Kinberg, che auspicava il ritorno del cast per continuare la saga. Ma dopo le continue insicurezze di Jennifer Lawrence nei panni di Mystica, anche Michael Fassbender sembra essere insicuro sul suo futuro da Magneto. In un'intervista, l'attore ha spiegato: "Onestamente, non lo so. Non ho ancora preso una decisione [sul mio ritorno, nb.] perché non ho idea di cosa accadrà con il franchise.".

Per i fan degli X-Men, dunque, dita incrociate!