X-Men: Lauren Shuler Donner parla del futuro del franchise

Con l'uscita dinelle sale cinematografiche di tutto il mondo, si parla tantissimo del futuro del franchise degli, soprattutto ora cheha deciso di lasciare il ruolo.

Simon Kinberg, produttore della saga, ne ha parlato tantissimo negli ultimi giorni e ha svelato che potremmo vedere personaggi come Alpha Flight ed Exiles in futuro ma anche villain come Mr. Sinister.

Ora tocca a Lauren Shuler Donner, produttrice del franchise sin dal primo episodio. In un'intervista con Variety Fair, la produttrice ha affermato che le prossime storie non saranno più incentrate sul rapporto tra Charles Xavier ed Erik Lehnsherr, vero fulcro dei film di questa saga. "Non possiamo, ancora una volta, esplorare la dinamica tra Charles ed Erik" spiega "Questa è una cosa liberatoria ma che mi rende anche molto nervosa... probabilmente, però, più liberatoria. Charles ed Erik saranno sempre importanti ed essenziali per gli X-Men, ma ci sono tantissime altre storie da raccontare".

La Shuler Donner ha confermato che l'idea è quella di realizzare "pellicole di generi differenti e non raccontare sempre la stessa storia", spiegando che I Nuovi Mutanti di Josh Boone sarà "veramente differente dal resto dei film sugli X-Men". Nell'intervista, la produttrice ha poi confermato il coinvolgimento di Drew Goddard e Joe Carnahan per i prossimi progetti.