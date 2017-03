X-Men:Hugh Jackman sul futuro di Wolverine, Patrick Stewart sul futuro di Xavier

Con l'uscita nelle sale cinematografiche di, si chiude effettivamente un'era. La pellicola è l'ultima incentrata sull'artigliato mutante canadese dei fumetti della

E, soprattutto, è l'ultima che vede Wolverine interpretato da Hugh Jackman. L'attore è irremovibile su tale decisione, e parlando del futuro del personaggio al cinema propone anche un sostituto: "Spero che altre persone lo interpretino, magari Shah Rukh Khan, perché no? La serie a fumetti è favolosa perché molta gente ha lavorato sul personaggio e ne ha dato molte interpretazioni. Ci sono tipo sei storie di origini differenti per lui... è un gran bel personaggio. Sono molto interessato a capire come mi sentirò, voglio che l'attore che lo interpreterà lo faccia bene... non benissimo, almeno non meglio di me! Magari un pelino meglio di me ma non tantissimo!".

Al contrario Patrick Stewart, che aveva annunciato il suo addio a Charles Xavier, sembra averci ripensato... qualora fosse incluso in Deadpool 2: "Avrei detto di sì ad un suo addio, ma le discussioni riguardo Deadpool 2 mi fanno pensare che ci sia un buon motivo per riaverlo. Mi piacerebbe se capitasse, dunque...".