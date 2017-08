X-Men: Halle Berry racconta dell'amore segreto tra Wolverine e Tempesta

ha rivelato che nella saga cinematografica degli X-Men - da lei interpretata - e(Hugh Jackman), intrattenevano una relazione segreta.

L'Universo degli X-Men ha, come ben sappiamo, diversi problemi di continuità temporale, e anche diversi segreti, a quanto pare. In un'intervista recente, Halle Berry ne ha svelato uno: la relazione segreta tra Logan e Tempesta!

Parlando con People, la Berry ha detto: "Tempesta e Logan erano amanti. E' vero. Loro due condividevano questa cosa... Poi, quando lui ha deciso che Jean Grey era il suo vero amore, questo ha ovviamente causato dei problemi. Insomma, avere due ragazze nello stesso momento non andava bene... Cioè, non andava bene a Tempesta."

E, riguardo il tipo di relazione che avevano, l'ha descritta come "meravigliosa... per un po'."

E c'è di più. Questa non è solo una cosa immaginaria, un plot mai esplorato, c'è tanto di video, e la scena eliminata potete vederla qui sopra. E' tratta da X-Men - Giorni di Un Futuro Passato, dove la versione futura di Wolverine e Tempesta si baciano prima di dividersi per la missione suicida che servirà a cambiare il passato e cancellare l'orrenda linea temporale in cui vivono.

L'origine della loro storia è questa, ha detto Halle Berry: "Ci scherzo nei film, faccio tipo "nessuno ama Tempesta, insomma, cosa c'è di sbagliato in lei? Nessuno che si curi mai di come stia." E quindi abbiamo deciso che Logan e Tempesta dovevano avere una storia, poi è arrivata Jean e ha combinato il casino."

Per chi si preoccupa della continuità temporale questa notizia sarà davvero difficile da digerire. Non c'è un vero momento nella continuità conosciuta degli X-Men movies in cui Jean Grey puoi effettivamente "arrivare e combinare il disastro tra i due" eccetto quando ritorna dalla "morte" nei panni di Fenice Nera nell'ultimo film della prima trilogia e Logan la uccide, dando poi inizio a tutta la fase che abbiamo visto nei due capitoli finali standalone di Wolverine, in cui è triste, solo e devastato. Lui non è tornato da Tempesta, diciamocelo! Quindi, se questa cosa si fosse verificata, dovrebbe essere una storia avvenuta dopo il twist della realtà raccontato in Giorni di Un Futuro Passato... O No?

La saga degli X-Men continua col prossimo capitolo, Dark Phoenix, che uscirà il 2 novembre 2018.