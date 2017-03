X-Men: ecco perché Tyler Mane non è mai tornato nel franchise

Ricordiamo tutti il personaggio di Sabretooth, interpretato danel primo. Sabretooth, sebbene sia uno dei villain più importanti nel fumetto e nella mitologia di Wolverine, non è più apparso sul grande schermo.

La parte di Victor Creed, il suo alter ego "ancora non mostruoso", venne affidato a Liev Schreiber nel dimenticabile X-Men le origini: Wolverine ma, effettivamente, cinematograficamente parlando, non è mai stato raccontato di come il Creed di Schreiber sia diventato il Sabretooth di Mane.

Mane, intervistato a riguardo, ha spiegato che non è mai stata una sua decisione non tornare nel franchise bensì una scelta dei produttori: "E' stata una decisione dei produttori. La storyline voleva che fossero cresciuti insieme come fratelli e Liev e Hugh lo sembrano veramente, quindi capisco. Non posso dire che non sono rimasto deluso, mi sarebbe piaciuto tornare... ma è Hollywood!".