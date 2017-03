X-Men: David Hayter svela gli attori che erano in lizza per i ruoli

Dal 2000 sono passati tantissimi anni.è stato un po' il padrino di questa nuova generazione di cinefumetti, ed ha sfornato tantissimi capitoli, tra spin-off e prequel. E con, ora, si chiude un'era.

Ora, uno degli sceneggiatori originali del franchise, David Hayter, ha raccontato un aneddoto sul franchise, svelando gli attori in lizza per i ruoli inizialmente... tra cui Michael Jackson!

"Sono stato portato lì per vedere i casting e ho visto persone come Terence Stamp venir provinate per Charles Xavier. C'era anche Michael Jackson, voleva anche lui dare il volto al Professor X" svela "Poi c'erano Mariah Carey e Janet Jackson per Tempesta... Angela Bassett era la nostra prima scelta come Tempesta ma i suoi agenti volevano troppi soldi, più di quanti ne avessimo all'epoca. Stessa cosa per Rachael Leigh Cook per Rogue.".

"Viggo Mortensen si presentò per Wolverine. Mi piaceva nel ruolo ma non funzionò. Venne anche Shaq" continua "Shaq voleva interpretare Alfiere, ma non conoscevo il personaggio, non c'era nello script. Si presentò anche Glenn Danzing, è un fan sfegatato di Wolverine".