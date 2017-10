X-Men: Dark Phoenix, ci saranno anche gli Skrull nel film?

Ed ecco un nuovo interessante rumor sul prossimo film dedicato ai mutanti di casa. A riportarlo è il sito Universo X-Men e già sta facendo discutere la comunità degli appassionati di fumetti nelle ultime ore.

Infatti, secondo il sito nella pellicola scritta e diretta da Simon Kinberg vedremo l'introduzione... degli Skrulls! A quanto pare, in una sequenza ambientata alle Nazioni Unite, mentre il Professor X (James McAvoy), Ciclope (Tye Sheridan), Magneto (Michael Fassbender) e Jean Grey (Sophie Turner) stanno discutendo dei diritti dei mutanti, una navicella aliena lancia un attacco, cogliendo tutti di sorpresa. Quindi stiamo parlando dell'Impero Shi'ar?

No. Secondo il sito le comparse vestivano delle tute in mo-cap proprio per impersonare gli Skrulls.

Gli Skrulls sono una delle proprietà condivise sia dalla Fox che dai Marvel Studios. La Marvel ha annunciato che utilizzerà gli Skrulls nel loro Captain Marvel, in arrivo a marzo 2019; se il rumor si rivelerà vero, la Fox 'batterà' sul tempo la Marvel presentando gli Skrull al cinema in X-Men: Dark Phoenix, che arriverà a novembre 2018.

E i più 'cattivi' già pensano che la Fox abbia cambiato l'Impero Shi'ar con gli Skrulls dopo l'annuncio della Marvel. Per ora questo è soltanto un rumor e vi terremo aggiornati.