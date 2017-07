X-Men: Dark Phoenix, prima occhiata a Tye Sheridan nel ruolo di Ciclope

La produzione di, nuovo capitolo della saga dedicata ai mutanti dei fumetti della Marvel, sta iniziando, ed ecco arrivare in rete le prime foto dal set che ci mostranonei panni di Scott Summers/Ciclope. Potete trovarle dopo il salto.

Sheridan, che sarà protagonista di un altro adattamento prossimamente, Ready Player One, ha interpretato l'iconico leader degli X-Men nel precedente X-Men: Apocalisse; l'attore James Marsden ha interpretato il personaggio nella prima trilogia cinematografica e in X-Men - Giorni di un futuro passato, mentre Tim Pocock gli ha dato il volto in un breve ruolo in X-Men le origini: Wolverine.

La regia di questo nuovo film è affidata a Simon Kinberg, autore anche della sceneggiatura. Probabilmente entro il San Diego Comic-Con scopriremo i possibili nuovi attori che andranno a comporre il cast. Il film uscirà a novembre 2018.