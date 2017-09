X-Men: Dark Phoenix, perché Jennifer Lawrence ha accettato?

Mentre continuano ad arrivare dettagli riguardo il prossimo, Digital Spy ha avuto l'occasione di intervistare l'attricealias Mystica.

In particolare il sito ha chiesto all'attrice perché abbia accettato di partecipare alla pellicola scritta e diretta da Simon Kinberg, quando era noto che il suo contratto terminava con il precedente X-Men: Apocalisse.

"Il mio contratto era terminato, non dovevo girarne un altro, ma se non lo avessi fatto, quale sarebbe stata la storia di Mystica?" spiega l'attrice "Lo dovevo ai fan, lo dovevo al personaggio e per i film e non essere 'non voglio fare un altro film sugli X-Men!'. E se non avessi partecipato, tutti sarebbero rimasti confusi sul destino di Mystica dopo tre film".