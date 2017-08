X-Men: Dark Phoenix non sarà una pellicola troppo intergalattica

Dopo il passo indietro di, la Fox ha deciso di procedere comunque con un nuovo capitolo della saga sui mutanti della Marvel, titolato, che vedràsia come regista che come sceneggiatore.

Il film tenterà di adattare nuovamente la saga di Fenice Nera, già trasposta - in malomodo - nell'X-Men - Conflitto finale del 2016. E la presenza di Jessica Chastain nei panni di Lilandra, a capo della razza aliena Shi'ar ha fatto esultare numerosi fan, pronti a vedere un film che potesse esplorare il lato cosmico degli X-Men, ad oggi mai trasposto su pellicola.

Ma in una nuova intervista, Kinberg ha svelato che, al contrario, la pellicola non sarà cosi tanto intergalattica come pensano i fan: "Abbiamo trovato un modo per renderla una storia con i piedi per terra, quindi non sarà cosi tanto intergalattica. Per me gli X-Men continueranno ad essere umani ed emotivi".