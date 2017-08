X-Men: Dark Phoenix, Jessica Chastain conferma la sua presenza

Alla fine è stata proprio lei stessa a confermare il suo ingresso nel cast. L'attrice, dall'alto del suo Instagram, ha confermato di essere entrata a far parte del cast di, prossimo capitolo della saga-prequel sui mutanti della Marvel.

La Chastain interpreterà Lilandra, a capo della razza aliena Shi’ar e colei che farà entrare in conflitto la Fenice Nera (al secolo Jean Grey, interpretata da Sophie Turner) con il resto degli X-Men. Come notate dalla foto postata su Instagram, l'attrice conferma il suo arrivo a Montreal per le riprese del film, stuzzicando il suo collega James McAvoy (Professor X).

Lilandra non sarà l'unico "nuovo" personaggio della pellicola: sono attesi altri ingressi anche se, al momento, nulla è stato confermato. Buona parte del cast di X-Men: Apocalisse tornerà nel nuovo episodio, scritto e diretto da Simon Kinberg.

Arriva a novembre 2018.