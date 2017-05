X-Men: Dark Phoenix, delle audizioni svelano la presenza di Rogue?

Come ormai saprete, la Fox lancerà, a novembre 2018,, sequel diche ci mostrerà la giovane Jean Grey () diventare la Fenice Nera dei fumetti.

Ma ora sono trapelate in rete delle audizioni per alcuni ruoli nuovi che vedremo nel film. Ovviamente tali ruoli sono top-secret e vengono utilizzati dei nomi falsi. Mentre per i nuovi personaggi maschili ancora non ci sono speculazioni, per quello femminile già si parla di Rogue. Infatti, secondo molti siti, il ruolo di "Marie" sarebbe in realtà una giovanissima Rogue; l'audizione che vedete qui sotto è della giovanissima Alexa Swinton.

Se venisse confermato, non sorprendetevi: ricordatevi che questa è la nuova "timeline" post-X-Men - Giorni di un futuro passato, quindi vuol dire che alcuni personaggi potrebbero incontrarsi prima e, inoltre, essendo ambientato nei primi anni novanta, è giusto che Rogue sia una ragazzina di nove/dieci anni (nei primi anni novanta era adolescente e con il volto di Anna Paquin).