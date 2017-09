X-Men: Dark Phoenix, Daniel Cudmore ci sarà... ma in che ruolo?

Il Colosso originale,, tornerà in, ma - probabilmente - non nel ruolo che lo ha reso famoso all'interno della saga principale. E' questa l'ultima speculazione sul prossimo film dedicato ai mutanti di casa Marvel.

La presenza dell'attore in X-Men: Dark Phoenix era rumoreggiata da tempo, con Cudmore sempre pronto a smentire la sua partecipazione. Ma è proprio lui a confermarlo ora su Twitter, affermando, però, che non può commentare su quale personaggio interpreterà. Che questo voglia dire che non riprenderà i panni di Colosso?

Effettivamente la scelta di includerlo in un cast giovanile andrebbe contro la continuity e contro la nuova linea temporale imposta da Deadpool, in cui appare un Colosso più massiccio e fedele alla controparte cartacea.