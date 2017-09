X-Men: Dark Phoenix, il cast in visita ad un ospedale per bambini di Montreal

Le riprese di X-Men: Dark Phoenix sono attualmente in corso in Canada, a Montreal, e durante una pausa alcuni membri del cast sono andati in visita all'ospedale per bambini della città, intrattenendoli con giocattoli e scattando qualche foto con loro. A rendere nota la visita è stato l'account Instagram dell'ospedale con delle immagini postate.

A far visita ai piccoli pazienti sono stati Michael Fassbender, James McAvoy, Nicholas Hoult e Alexandra Shipp.

X-Men: Dark Phoenix è il nuovo capitolo dedicato ai mutanti della Marvel Comics. Il cast del film, diretto da Simon Kingberg, è composto da Michael Fassbender (Erik Lehnsherr/Magneto), Sophie Turner (Jean Grey/Dark Phoenix), James McAvoy (Charles Xavier/Professor X), Jennifer Lawrence (Raven/Mistica), Nicholas Hoult (Hank McCoy/Bestia), Tye Sheridan (Scott Summers/Ciclope), Alexandra Shipp (Tempesta), Kodi Smit-McPhee (Kurt Wagner/Nightcrawler) ed Evan Peters (Peter Maximoff/Quicksilver).