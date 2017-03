X-Men - Conflitto finale: David Hayter rivela le idee che avrebbe incluso

Con l'uscita di, l'attenzione suglisi è intensificata notevolmente. Molti fan stanno ricordando la saga sui mutanti Marvel, tutti i capitoli... incluso

David Hayter, sceneggiatore dei primi due capitoli della saga, non fu ingaggiato per scrivere il terzo episodio quando questo fu abbandonato da Bryan Singer. Ora Hayter svela le idee che avrebbe incluso nella pellicola: "Avevo immaginato un potenziale trailer che vedeva Xavier e Logan affrontare Jean. C'era fuoco nei suoi occhi, e diventava la Fenice Nera. Parlavano della guerra tra esseri umani e mutanti e lei diceva qualcosa come 'non preoccupatevi. Metterò fine a tutto questo'. Stacco sulla statua di Iwo Jima a Washington mentre sorge il sole, dietro c'era un bagliore arancione. Vedevamo Capitol Hill bruciare e lei sorvolare la Casa Bianca ed atterrare di fronte ad un intero esercito pronti ad abbatterla, e lei esclamava 'Ma per favore...". Schermo Nero. Sul set di X-Men 3 ci sono andato davvero, comunque, ed ho incontrato Brett Ratner, il regista. Mi hanno presentato e lui ha esclamato 'Oh mio Dio, abbiamo proprio bisogno di te in questo progetto!" ed ho replicato 'lo scommetto'. Era il giorno della Stanza del Pericolo e di Wolverine che taglia la testa della Sentinella".