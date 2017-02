X-Men: Apocalisse, Simon Kinberg svela cosa ha imparato dal film

, il cinecomic incentrato sui mutanti dei fumetti della Marvel sviluppato dalla Fox, è uscito nei cinema lo scorso maggio. Ma, a differenza del precedente 'Giorni di un futuro passato', non è andato come lo studio sperava.

Al di là dell'incasso un po' più basso, la critica non lo ha elogiato e il pubblico non sembra averlo apprezzato pienamente. Anzi, tra i titoli Marvel Studios e quelli della DC Comics (ma anche Deadpool), è passato un po' in sordina.

A mesi di distanza, cosa ha imparato dalla pellicola il produttore e sceneggiatore Simon Kinberg? "Quando abbiamo iniziato a lavorarci, e quando ho iniziato a scriverlo, ho pensato che stessimo realizzando una pellicola su di una famiglia divisa che poi si riunisce. Ma la pellicola uscita al cinema, questo concept non è visibile, e sembra più un film su un tizio che vuole distruggere il mondo. Il tizio che vuole distruggere il mondo è un concept vecchissimo, dei cinefumetti di 25, 30 anni fa. Adesso i cinecomics che amiamo - come la trilogia del Cavaliere Oscuro, Guardiani della Galassia, il primo Iron Man - sono incentrati su esseri umani in situazioni in cui possiamo relazionarci, ma in cui hanno i superpoteri. E penso che Apocalisse sia diventato più un film sulla distruzione del mondo che sugli esseri umani protagonisti".

"Bisogna tornare al primo X-Men, realizzato da Bryan Singer. Lì il piano di Magneto era globale, ma il film è incentrato sul salvare Rogue" continua "Una pellicola incentrata su Wolverine e Rogue, un tizio che non vuole avere legami con altre persone e una ragazza smarrita. Si trovano e nel trovarsi ne trovano altri, gli X-Men. Era una narrazione brillante. In Apocalisse ci siamo allontanati da tutto questo. Credo siamo rimasti affascinati dalla possibilità di vedere il mondo distrutto, ed un finale del genere, una cosa mai vista in una pellicola sugli X-Men. Ma tutto ciò non conta. Le persone hanno visto il mondo essere distrutto troppe volte".

Che il prossimo film sui mutanti correggerà il tiro?