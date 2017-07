X-Men: Dark Phoenix, Olivia Munn sul suo possibile ritorno nei panni di Psylocke

Le riprese di, prossimo episodio della saga dedicata ai mutanti dei fumetti Marvel, sono iniziate, e buona parte del cast è già stato confermato. Nonostante ciò, il fato di alcuni membri è ancora incerto.

Quasi tutto il cast del precedenteX-Men: Apocalisse sarà nel nuovo film e, ad oggi, ancora non ci è dato sapere se torneranno anche Rose Byrne (Moira), Ben Hardy (Angelo) e, soprattutto, la Psylocke di Olivia Munn. In una delle ultime sequenze di "Apocalisse", vedevamo il suo personaggio sparire dalle scene in maniera 'ambigua', anticipando un suo potenziale ritorno nel successivo, ma ad oggi nessuna conferma.

Intervistata a riguardo, la Munn è rimasta sul vago: "Mi è stato detto cosa posso dirvi, ma non lo ricordo. Quel che mi è stato detto è stato 'sii vaga'.". Quando MTV che l'ha intervistata le ha fatto notare che essere vaga può significare una conferma, la Munn replica: "Beh, una bella ipotesi, ma resterò comunque vaga. Io adoro il personaggio e vorrei esplorarla maggiormente.".