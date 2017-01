X-Men: Apocalisse, un membro del cast trova la sua morte 'cool'

Tra i cinefumetti usciti lo scorso anno,è quello passato maggiormente in sordina. Però è innegabile che abbia dei buoni momenti e delle trovate piuttosto interessanti, oltre a che delle sorprese.

ATTENZIONE! SPOILER!

E poi c'è chi, come Lucas Till, trova la sua morte cinematografica molto 'cool'. In X-Men: Apocalisse, infatti, il suo personaggio, Havok, muore in un'esplosione. I fan non hanno digerito la morte di un personaggio cosi importante per la saga (anche perché essendo Apocalisse una sorta di reset della saga, rende un suo ritorno quasi 'impossibile'), ma non Till.

"Penso che sia davvero cool" ha affermato il giovane attore "La gente pensa sempre 'oh, è X-Men. In X-Men puoi sempre tornare dal mondo dei morti'. Ma no, penso che sia figo che sia morto.".