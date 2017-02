X-Men: anche James McAvoy conferma l'inizio delle riprese del nuovo film

Quando si parla di, sappiamo che la Fox sta intensificando la sua programmazione annuale di pellicole incentrate su questi personaggi per cavalcare l'onda del successo del genere cinecomics.

In uscita c'è Logan - The Wolverine ed in fase di sviluppo una pellicola sui Nuovi Mutanti e Deadpool 2, ma alcuni rumor indicavano anche in pre-produzione una nuova pellicola sui mutanti principali, un vero e proprio sequel di X-Men: Apocalisse, uscito lo scorso maggio nei cinema di tutto il mondo.

Secondo ulteriori voci di corridoio, le riprese di questa pellicola - per ora titolata X-Men: Supernova - partiranno in estate. La prima conferma è arrivata da Sophie Turner, interprete di Jean Grey, ed ora, una seconda conferma arriva direttamente dal giovane Charles Xavier, James McAvoy, che ha affermato di "non veder l'ora che arrivi l'estate" per tornare ad interpretare il Professor X.

Vi terremo aggiornati.