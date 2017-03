X-Men: Alexandra Shipp vuole tornare nei panni di Tempesta nel prossimo film

L'Universo Cinematografico dedicato agliè in continua espansione, e la Twentieth Century Fox ha numerosi titoli in fase di sviluppo - tra film principali, sequel e spin-off sui mutanti della

Tra questi c'è il sequel di X-Men: Apocalisse, rumoreggiato con la regia dello sceneggiatore Simon Kinberg e che, secondo i report, dovrebbe incentrarsi sulla saga della Fenice. In attesa di scoprire nuovi dettagli a riguardo, l'attrice Alexandra Shipp, che in Apocalisse dava il volto ad Ororo Munroe alias Tempesta, ha dichiarato di voler tornare nei panni della mutante nella prossima pellicola: "ancora non ho informazioni concrete a riguardo. Quando firmi per un franchise, questo vuol dire che sei obbligato a partecipare ai sequel. Se la Fox vorrà, io ci sarò".

"Mi piacerebbe vedere Tempesta in un ruolo da matriarca" continua la Shipp "In Apocalisse era molto giovane ed aveva un punto di vista diverso. Mi piacerebbe vederla assumere quel ruolo. Vedere come è diventata il personaggio che poi ha interpretato Halle Berry nella saga principale. Per farlo, c'è bisogno di vedere un'evoluzione.".