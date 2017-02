X-Force: Joe Carnahan sta scrivendo il film per la Fox

A quanto pare la Fox è proprio decisa a sfruttare al meglio i diritti dei mutanti della, iniziando a produrre anche i potenziali spin-off e crossover del fortunato franchise

Collider conferma, in esclusiva, che la Fox sta iniziando a lavorare seriamente sul film dedicato alla X-Force. A quanto pare il vecchio script di Jeff Wadlow non verrà utilizzato; al suo posto, lo studio ha ingaggiato Joe Carnahan (The Grey), che si occuperà di scrivere la sceneggiatura del film.

Ryan Reynolds, interprete di Deadpool, lavorerà con Carnahan allo script e sarà produttore esecutivo dello spin-off. Questo vuol dire, ovviamente, che Deadpool ne farà parte. Al momento non è chiaro se Carnahan lo dirigerà, anche se alcune fonti interne affermano che l'intenzione dello studio sia proprio quella di affidargli tale compito.

Non è chiaro quali saranno i personaggi che appariranno nello spin-off, ma Olivia Munn ha fatto sapere di essere interessata a riprendere il ruolo di Psylocke nel film.

Vi terremo aggiornati.