X-Force: Deadpool e Cable tra i protagonisti del cinecomic

Dopo il successo die di, la Fox è ovviamente inarrestabile in campo di cinefumetti legati ai personaggi della Marvel di cui detiene i diritti, ed infatti sono tanti i progetti in cantiere.

Parlandone con Deadline, il produttore Simon Kinberg ha anche svelato un piccolo dettaglio su X-Force (attualmente scritto da Joe Carnahan): Stiamo lavorando duramente sui Nuovi Mutanti, Gambit con Channing Tatum, Deadpool 2 e X-Force, dove saranno presenti Deadpool insieme a Cable ed altri personaggi. X-Force è come la Black Ops degli X-Men, molto più dark e violenti. Ci saranno altri X-Men che saranno in X-Fore, ma sarà comunque un film separato da quest'universo. Parlo spesso con lo studio per capire come collegare questi film e renderli parte di un universo più vasto. E' divertente ed è interessante scoprire come uniremo tutti i toni delle pellicole. Ma il nostro obiettivo non è questo, è fare i film migliori possibili. Non si tratta di inserire un cameo di Colosso o di Deadpool. I Collegamenti ci saranno quando avrà senso a livello organico".