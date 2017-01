Writers Guild Awards: ufficializzate le nomination dell'edizione 2017

Sono state ufficializzate qualche ora fa dal Sindacato degli Sceneggiatori Americani, le candidature alla sessantanovesima edizione dei(WGA), per premiare le migliori sceneggiature dell'anno, in questo caso in ambito cinematografico. Tanti i titoli annunciati ma qualche sorpresa non è mancata nella lista ufficiale.

La sorpresa più interessante è l'inclusione di Deadpool tra i film in corsa per la miglior sceneggiatura non originale così come la presenza di La La Land, in realtà ben più annunciata.

Ecco tutte le candidature dei WGA che saranno consegnati durante una cerimonia ufficiale la sera del 19 febbraio.



Miglior sceneggiatura originale



- Hell or High Water scritta da Taylor Sheridan; CBS Films

- La La Land scritta da Damien Chazelle; Lionsgate

- Loving scritta da Jeff Nichols; Focus Features

- Manchester by the Sea scritta da Kenneth Lonergan; Amazon Studios/Roadside Attractions

- Moonlight scritta da Barry Jenkins, storia di Tarell McCraney; A24



Miglior sceneggiatura non originale

- Arrival, sceneggiatura di Eric Heisserer, sul racconto Story of Your Life di Ted Chiang; Paramount

- Deadpool, sceneggiatura di Rhett Reese e Paul Wernick, sui fumetti degli X-Men; 20th Century Fox

- Barriere, sceneggiatura di August Wilson basata sul suo spettacolo teatrale; Paramount Pictures

- Il diritto di contare, sceneggiatura di Allison Schroeder e Theodore Melfi sul libro Margot Lee Shetterly

- Animali Notturni, sceneggiatura di Tom Ford basata sul romanzo Tony and Susan di Austin Wright

Miglior sceneggiatura di un documentario



- Author: The JT LeRoy Story scritto da Jeff Feuerzeig

- Command and Control scritto da Robert Kenner e Eric Schloesser