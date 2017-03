World War Z 2, il produttore: «Vogliamo David Fincher alla regia!»

Quella del sequel diè una storia tanto travagliata quanto la produzione del primo film, omonima e decisamente mediocre trasposizione del ben più riuscito e premiato romanzo di(figlio del più celebre Mel).

Dopo che il regista del primo film, Marc Foster, aveva infatti abbandonato il sequel, la Paramount Pictures aveva ingaggiato Juan Antonio Bayona al timone del progetto, salvo poi vederlo lasciare la nave per prendere le redini di Jurassic World 2. Dopo queste due importanti dipartite, nell'agosto del 2016 un rumor voleva Brad Pitt al disperato corteggiamento dell'amico David Fincher per dirigere il film, notizia comunque mai confermata da nessuna delle parti.



Durante un'intervista con David Ellison, media CEO di Skydance, Collider ha avuto però modo recentemente di chiedere al produttore lo status dei lavori su World War Z 2, e la risposta ha in sostanza confermato le reali trattative con Fincher. Queste le parole di Ellison: «Abbiamo uno script di cui siamo estremamente contenti, e bisogna solo chiudere un paio di accordi prima di iniziare... speriamo che David Fincher possa dirigere il film».



Resta al momento comunque incerto chi abbia realmente firmato la sceneggiatura, anche se sappiamo che Steven Knight (Locke, Taboo in tv) era stato chiamato a revisionare lo script lo scorso autunno. Ma poco importante, ora come ora, perché la conferma di un possibile ingaggio di Fincher renderebbe quanto mai reale e appetibile un progetto rimasto per troppo tempo nel limbo delle produzioni Hollywoodiane.



Incrociamo le dita.